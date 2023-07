Auto schleudert auf Gehweg und erfasst Passanten: Mutter und Kinder verletzt

Halle (Saale) - Am Samstag spielte sich in Halle (Saale) ein schwerer Verkehrsunfall ab.

Bei einem Unfall in Halle wurden am Samstag mehrere Menschen verletzt. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Nach Angaben von Polizeisprecherin Ulrike Diener war ein 20-Jähriger in seinem Auto auf dem Moritzburgring unterwegs gewesen, als er gegen 16 Uhr in einer Kurve in Richtung Robert-Franz-Ring ins Schleudern geriet.

Das Fahrzeug kam von der Straße ab und erfasste dort auf dem Gehweg eine 34-jährige Mutter sowie ihre beiden Kinder (3 und 5 Jahre alt).

Während die Geschwister und ein Mitfahrer im Auto lediglich leicht verletzt wurden, zog sich die Passantin schwere Verletzungen zu. Sie wurden allesamt in umliegende Krankenhäuser gebracht.