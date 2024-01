Schwerer Unfall: Mann will Keil aus Holzspalter entfernen

Beim Spalten von Feuerholz verletzte sich ein Mann in Niederbayern schwer. (Symbolbild) © reenec17/123RF

Der Keil klemmte in dem Gerät fest, als der Mann am Mittwoch Brennholz herstellte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Als der Mann versuchte, den Keil zu entfernen, geriet seine Hand aus zunächst unbekannten Gründen unter den Spaltkeil und wurde verletzt.

Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.