Heftige Kollision von drei Wagen: Zwei Autofahrer verletzt, Kia und Ford zerstört

Odenthal - Am Dienstag kam auf der Altenburger-Dom-Straße (L101) in Odenthal zu einem heftigen Auffahrunfall . Insgesamt waren drei Fahrzeuge involviert.

Kia und Ford waren nach dem Crash nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. © Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Crash am frühen Morgen gegen 6.20 Uhr in Fahrtrichtung Bergisch Gladbach.

Demnach wollte ein 32-jähriger Autofahrer aus Kürten mit seinem Chevrolet zwischen der Bergstraße und der Hauptstraße nach links auf ein Grundstücksgelände abbiegen und bremste seinen Wagen dementsprechend ab.

Der hinter ihm fahrende Odenthaler (52) erkannte das Vorhaben seines Vordermannes noch rechtzeitig und stoppte ebenfalls. Eine wiederum dahinter fahrende junge Frau (20) aus Burscheid bemerkte den Vorgang jedoch zu spät.

Sie krachte mit ihrem Kia in den Ford des 52-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Kölner Fabrikat zudem in den "Chevy" des Kürteners geschoben. An allen drei Autos entstand erheblicher Sachschaden.

Sowohl der Kia als auch der Ford waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Fahrer wurden bei dem Unfall zudem leicht verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden.