26.03.2023 07:59 Heftiger Crash gegen einen Baum: Fahrer muss aus Wrack gerettet werden

In Müncheberg im Landkreis Märkisch-Oderland kam es am Samstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall, bei der eine Person in ihrem Auto eingeklemmt wurde.

Von Mia Goldstein

Müncheberg - In Müncheberg im Landkreis Märkisch-Oderland kam es am Samstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall, bei der eine Person in ihrem Auto eingeklemmt wurde. Von dem Citroën ist nach dem Aufprall gegen einen Baum nicht mehr viel übrig. © Dominik Totaro Ersten Informationen zufolge soll ein Citroën die Wulkower Chaussee kommend aus Müncheberg in Fahrtrichtung Jahnsfelde befahren haben, als der Fahrer aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren und gegen einen Straßenbaum geprallt sein soll. Der Fahrer sei daraufhin in seinem Citroën eingeklemmt worden und musste von der alarmierten Feuerwehr wohl aus dem Wrack gerettet werden. Der Mann sei schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert worden. Aufgrund des Unfalls war die Wulkower Chaussee wohl in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Die Polizei ermittle zum Unfallhergang.

Titelfoto: Dominik Totaro