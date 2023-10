01.10.2023 11:28 632 Heftiger Frontalcrash in Göttingens Innenstadt: Ein Fahrer kommt ums Leben!

In Göttingen kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem schweren Unfall. Zwei Autos krachten in der Bürgerstraße ineinander. Die Polizei ermittelt.

Von Robert Lilge

Göttingen - Um kurz nach Mitternacht kam es in der Bürgerstraße in Göttingen zu einem heftigen Verkehrsunfall, bei dem ein Mann ums Leben kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurden viele Trümmerteile auf der Fahrbahn verteilt. © Stefan Rampfel/dpa Bei dem Unfall seien zwei Autos frontal zusammengestoßen, teilte die Polizeiinspektion Göttingen mit. Es handelte sich bei den Unfallbeteiligten um einen 31-Jährigen aus Göttingen sowie um einen 25 Jahre alten Mann aus Krefeld (Nordrhein-Westfalen). Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Göttinger die Bürgerstraße in Richtung Geismar Tor. Dabei kam ihm auf seiner Fahrbahn der Autofahrer aus Krefeld entgegen. Unfall Zwei junge Biker schweben nach Unfall in Lebensgefahr: Polizei hat düsteren Verdacht Der Frontalcrash war nicht mehr zu vermeiden. Ein drittes Auto wurde durch den Unfall in das Geschehen mit hineingezogen. Beide frontal kollidierten Fahrer wurden in ihre Wagen eingeklemmt und erlitten schwere Verletzungen. Der 31 Jahre alte Mann aus Göttingen verstarb wenig später im Krankenhaus. Der dritte Unfallbeteiligte erlitt nur leichte Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahmung der total zerstörten Autos an. Unfall in Göttingen: Sieben Stunden lange Vollsperrung Ein Sachverständiger wurde deshalb hinzugerufen. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Autos musste die Bürgerstraße gesperrt werden. Von 0.10 Uhr bis 7.10 Uhr war der Abschnitt vollständig abgeriegelt. Unter anderem kümmerte sich die Feuerwehr um die vielen Trümmerteile, die auf der Fahrbahn verstreut lagen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern weiterhin an. Erstmeldung: 7.43 Uhr, aktualisiert um 11.28 Uhr

Titelfoto: Stefan Rampfel/dpa