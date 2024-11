Heftiger Unfall auf Kreuzung: Kleinkind von Mercedes erfasst und schwer verletzt

Bensberg - Bei einem Unfall in Bensberg (Bergisch Gladbach) hat ein vierjähriges Kind schwere Verletzungen erlitten.

Die Einfahrt in die Kadettenstraße musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden. Das schwer verletzte Kind (4) kam derweil in eine Klinik. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Nach Angaben eines Polizeisprechers war ein 63-jähriger Mercedes-Fahrer aus Bergisch Gladbach am Mittwochabend gegen 18 Uhr auf der Wipperfürther Straße Richtung Moitzfeld unterwegs, als er an einer dortigen Kreuzung nach links in die Kadettenstraße abbiegen wollte.

Dazu wartete der Autofahrer, bis die Ampel grünes Licht zeigte und fuhr anschließend in den Kreuzungsbereich, wobei er jedoch ein vierjähriges Mädchen erfasste, das die Wipperfürther Straße gerade in Begleitung eines Elternteils überquerte. Auch für Fußgänger habe die Ampel zu diesem Zeitpunkt auf Grün gestanden, hieß es.

Das kleine Mädchen fiel durch den Zusammenstoß mit dem Mercedes auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Bei Eintreffen der hinzu alarmierten Polizei sei die Vierjährige bereits medizinisch erstversorgt worden, ehe Rettungskräfte sie kurze Zeit später in eine Klinik brachten. Lebensgefahr habe nicht bestanden, so die Beamten.

"Der Mercedes-Fahrer sowie der Elternteil des Kindes blieben bei dem Verkehrsunfall unverletzt", erklärte der Sprecher.