Heftiger Unfall auf Landstraße: 92-Jähriger erliegt nach Zusammenstoß seinen Verletzungen

Vettweiß - Nach einem Unfall in Vettweiß-Gladbach ( Kreis Düren ) ist ein 92 Jahre alter Beteiligter seinen Verletzungen erlegen.

Die beiden Autos wurden schwer beschädigt. © Polizei Düren

Gegen 11 Uhr am Montag befuhr ein 69 Jahre alter Mann die Petrusstraße und war im Begriff, die Kreisstraße 53 zu überqueren, um auf einen gegenüberliegenden Feldweg zu fahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. In diesem Moment kam der 92-Jährige von rechts.

Der Nörvenicher war in Fahrtrichtung Poll unterwegs, als die beiden Autos im Einmündungsbereich zum Feldweg kollidierten.

Das Auto des 92-Jährigen wurde dabei von der Fahrbahn geschleudert und kam an einem Baum zum Stehen.

Zeugen alarmierten die Rettungskräfte, welche die beiden schwer verletzten Männer aus ihren Autos bargen und nach einer Erstversorgung in Krankenhäuser brachten. Dort erlag der 92-Jährige wenig später seinen Verletzungen.