Heftiger Unfall auf Landstraße: Motorradfahrer (†18) erliegt seinen Verletzungen

In Burscheid kam es am Donnerstag zu einem verhängnisvollen Unfall! Ein 18-Jähriger starb im Krankenhaus an seinen lebensgefährlichen Verletzungen.

Von Maurice Hossinger

Burscheid - Auf einer Landstraße kam es am Donnerstagnachmittag zu einem heftigen Unfall. Ein 18-jähriger Motorradfahrer vor Ort reanimiert werden. Noch am selben Tag erlag er seinen lebensgefährlichen Verletzungen. Der Smart wurde durch den Aufprall des Motorrads vollständig zerstört. © Polizei Rheinisch-Bergischer-Kreis Laut Angaben der Polizei war der Motorradfahrer gegen 17.12 Uhr auf der L58 Richtung Burscheid unterwegs, als er am Ausgang einer Linkskurve aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über seine Maschine verlor. Nur wenig später krachte der junge Mann frontal in den Smart einer 38-jährigen Leverkusenerin und durchschlug beim Aufprall dessen Windschutzscheibe. Durch den heftigen Aufprall erlitt der 18-Jährige schwerste Verletzungen. Da er beim Eintreffen der Rettungskräfte keinerlei Reaktion zeigte und offensichtlich nicht ansprechbar, leiteten sie umgehend die Reanimation des Unfallopfers ein. Unfall Motorradfahrer (†22) stürzt in Straßengraben und stirbt Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ein paar Minuten später in eine Klinik. Dort erlag er noch am selben Tag seinen Verletzungen, wie die Polizei am Montag nach dem Unfall mitteilte. Die Leverkusenerin am Steuer des Smart erlitt bei dem Unfall lediglich leichte Verletzung, dafür allerdings einen gewaltigen Schock. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf circa 16.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Erstmeldung vom 31. März, 11.17 Uhr; aktualisiert am 3. April, 12.33 Uhr

Titelfoto: Polizei Rheinisch-Bergischer-Kreis