Plötzlich stand er auf der Spur: 17-Jähriger nach Kollision mit VW in Lebensgefahr

Overath - Bei einem Unfall auf der L312 zwischen Overath und Much ist am späten Sonntagabend ein Fußgänger (17) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 17-jährige Fußgänger an den linken Fahrbahnrand geschleudert. © Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Der 22-jährige Fahrer gab gegenüber der Polizei an, gegen 22.30 Uhr auf der Straße Vilshoven in Richtung Much unterwegs gewesen zu sein.

Im Verlauf einer abschüssigen Rechtskurve sah er dann plötzlich den jungen Mann mittig auf der rechten Spur stehen.

Trotz sofortiger Vollbremsung kam es wenige Meter vor der Einmündung "Blindenaafermühle" zur Kollision zwischen dem VW und dem Fußgänger. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 17-Jährige an den linken Fahrbahnrand geschleudert.

Sowohl der Autofahrer als auch weitere Zeugen leiteten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen bei dem Schwerverletzten ein.

Wenig später wurde er mithilfe eines zuvor angeforderten Rettungshubschraubers in eine nahe gelegene Klinik geflogen. Laut Polizei besteht Lebensgefahr.