Heftiger Unfall auf Landstraße: Drei Personen verletzt, darunter eine Schwangere

Ein VW überschlug sich auf der S290 in Crimmitschau. Drei Insassen wurden verletzt. © Mike Müller

Der Unfall geschah am heutigen Freitagmittag gegen 12.15 Uhr auf der Dänkritzer Landstraße (S290) am Rand von Crimmitschau. In Höhe der Harthstraße kam ein VW in einer Kurve von der Straße ab, überschlug sich und landete auf dem Dach.

Laut Polizei wurden der Fahrer und zwei Mitfahrerinnen verletzt, darunter auch eine schwangere Frau.

Die Insassen hatten offenbar einen großen Schutzengel! "Niemand wurde lebensbedrohlich verletzt, alle konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien", so eine Polizeisprecherin.

Die Straße musste kurzzeitig gesperrt werden. "Es entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro", erklärte die Sprecherin.