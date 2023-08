Heißluftballon-Unfall: Frau hängt außen an Korb fest!

Bei der Landung eines Heißluftballons in Niederbayern wurde eine Frau schwer verletzt. (Symbolbild) © Fernando Llano/AP/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte, startete der Ballon am Freitagabend, obwohl die Frau noch außen am Korb hing.

In einer Höhe von rund zehn Metern konnte der Ballonführer die Frau in den Korb ziehen, hieß es.

Weil laut dem Sprecher auch die übrigen Fahrgäste noch nicht eingestiegen waren, landete der Ballon wieder.

Dabei erlitt die 50-Jährige schwere Verletzungen. Wie es zu den Verletzungen kam, war zunächst nicht geklärt, sagte der Sprecher.