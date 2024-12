Heldentat mit tragischem Ende: Mädchen (11) will Jungen (†12) aus Eis zu retten – jetzt schwebt sie in Gefahr!

USA - Ein heldenhafter Rettungsversuch endete tragisch: Ein elfjähriges Mädchen wollte einen kleinen Jungen aus dem Eis retten und ist nun selbst in kritischem Zustand.

Zwei Kinder sind durch das Eis eines Sees gebrochen, doch nur eines überlebte den tragischen Unfall. (Symbolbild) © 123rf/jcphoto2023

Am vergangenen Samstag brach der Zwölfjährige durch eine Eisschicht des Washington Park Lake im US-Bundesstaat New York.

Wie People berichtet, kam das Mädchen dem Jungen zu Hilfe und brach dabei selbst durch das Eis.

Schnell wurden Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort gerufen, wo sie die Elfjährige retten konnten. Für den Jungen kam leider jede Hilfe zu spät, sodass er wenig später vom Unterwasserbergungsteam geborgen werden musste.

Das Mädchen wurde vor Ort behandelt und kurz darauf in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. In einer Pressemitteilung der Polizei heißt es, dass sich die Elfjährige in kritischem Zustand befinde.