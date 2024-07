Herzzerreißende Tragödie: Teenager ertrinkt im Pool - niemand hat ihm geholfen

England - Ein 16-jähriger britischer Fußballer starb nur wenige Tage, nachdem er bewusstlos aus einem Pool in Schweden gezogen worden war.

Der 16-jährige Sajawal Aziz ertrank in einem schwedischen Schwimmbad. © Screenshot/GoFundMe/HELP SAJAWAL

Sajawal Aziz wurde in einem komatösen Zustand an lebenserhaltende Geräte angeschlossen, nachdem man ihn "mindestens fünf Minuten lang" ertrinken ließ, berichtet The Sun.

Er spielte für eine der 128 englischen Mannschaften, die zum diesjährigen Gothia Cup nach Schweden geschickt wurden, an dem fast 2000 Teams aus 80 Nationen teilnehmen.

Ravleen, eine Freundin der Familie, sagte, Sajawals Mannschaft habe am 19. Juli ihr Spiel verloren und sind danach gemeinsam schwimmen gegangen, um "die Stimmung zu heben". Dabei ist es zu dem schrecklichen Unfall gekommen.

Mindestens fünf Minuten lang habe der 16-Jährige auf dem Boden des Beckens gelegen und niemand habe ihm geholfen.

"Es ist einfach sehr seltsam und es ist ein Rätsel, warum ihn niemand entdeckt hat", sagt Ravleen.

Der britische Teenager Michael Camino, der mit einer anderen Fußballmannschaft nach Schweden gereist war, habe Sajawal letztendlich aus dem Wasser gezogen. Sofort wurde mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen, bis der Rettungsdienst vor Ort war und er ins Krankenhaus gebracht wurde. Nur wenige Tage darauf verstarb der 16-Jährige.

Das Schwimmbadpersonal habe Ravleen gesagt, dass es zum Zeitpunkt des tragischen Vorfalls "keine Videoüberwachung" und "keinen Rettungsschwimmer im Dienst" gegeben habe.