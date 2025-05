Horror-Unfall bei Hamburg: Zwei Tote, mehrere Verletzte

Wedel - Schrecklich: Bei einem schweren Unfall auf einer Landstraße bei Wedel ( Schleswig-Holstein ) vor den Toren Hamburgs sind zwei Frauen am Samstag ums Leben gekommen. Drei weitere Personen wurden teils schwer verletzt.

Zwei Menschen sind bei einem schweren Unfall bei Wedel am Samstag ums Leben gekommen. Weitere wurden verletzt. © Florian Sprenger

Wie ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg auf TAG24-Nachfrage erklärte, ereignete sich der Crash gegen 14.53 Uhr auf der Pinneberger Straße (L105). Aus noch ungeklärter Ursache stießen demnach zwei Autos frontal zusammen.

In dem einen Wagen befanden sich drei Personen. Eine davon, eine Frau, wurde in dem Wrack eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Da die Feuerwehr sie zunächst nicht befreien konnte, wurde versucht, sie in dem Wagen zu reanimieren.

Die Maßnahmen waren erfolglos, die Frau starb.

Eine weitere Insassin des Wagens wurde außerhalb des Wracks reanimiert, sie verstarb jedoch ebenfalls noch an der Unfallstelle. Die dritte Person kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

In dem zweiten beteiligten Wagen saßen zwei Personen, die zwar nicht eingeklemmt, aber trotzdem schwer verletzt wurden. Die eine kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik, die andere wurde per Hubschrauber geflogen.