27.07.2023 11:54 2.878 Horror-Unfall: BMW wickelt sich mit Fahrerseite um Baum!

Bei einem schweren Unfall bei Waging am See in Oberbayern ist ein junger BMW-Fahrer schwer verletzt worden. Zwei weitere Insassen wurde leicht verletzt.

Von Benedikt Zinsmeister

Waging am See - Im oberbayerischen Landkreis Traunstein ereignete sich am Mittwochabend ein schwerer Unfall. Drei Menschen wurden dabei verletzt. Gegen einen jungen BMW-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Mit der Fahrerseite schleuderte der BMW gegen einen Baum am Straßenrand. © 7aktuell.media Laut Polizeiangaben von Donnerstag ereignete sich der Crash gegen 20.15 Uhr am Mittwoch auf der St2104 zwischen Otting und Holzhausen auf Höhe Waging am See. Demnach war ein 21-jähriger BMW-Fahrer von Otting in Richtung Traunreut unterwegs. In dem Wagen befanden sich noch zwei weitere männliche Insassen. In einer Rechtskurve verlor der junge Mann bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über den Wagen. Das Auto geriet ins Schleudern und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum am Straßenrand. Unfall Tödlicher Unfall: Frau wird von gefälltem Baum erschlagen Während die beiden Mitfahrer sich leicht verletzt selbst aus dem Wrack befreien konnten, war der Fahrer eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aufwendig aus dem Fahrzeug befreit werden. Weitere Bilder vom Unfall bei Waging am See in Oberbayern Der Wagen musste vorsichtig aufgeschnitten werden, um den eingeklemmten Fahrer zu befreien. © 7aktuell.media Knapp eine Stunde dauerte die Bergung des schwer verletzten Fahrers aus dem Fahrzeugwrack. © 7aktuell.media Unfall im Landkreis Traunstein: Feuerwehr muss eingeklemmten BMW-Fahrer kompliziert befreien Nach dem schweren Unfall ermittelt nun die Polizei gegen den Fahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung. © 7aktuell.media Laut Rettungskräften dauerte die Bergung des schwer verletzten 21-Jährigen aus dem Wrack knapp eine Stunde. Das Blech hatte sich bei dem Unfall so um den Fahrer gewickelt, dass die Feuerwehr nur stückchenweise das Fahrzeug zerschneiden konnte, um den Mann zu befreien. Ansonsten hätte die Gefahr bestanden, dem eingeklemmten Mann weitere Verletzungen bei der Rettungsaktion zuzufügen. "Wir konnten irgendwann das Fahrzeug so entlasten, dass wir über den B-Holm der Beifahrerseite das Cockpit und die A-Säule der Fahrerseite abstützen und wegdrücken konnten. Dann gewannen wir so viel Platz, dass wir den Verletzen herausziehen konnten", erklärte ein Feuerwehr-Sprecher den komplizierten Einsatz. Der schwer verletzte 21-Jährige wurde nach erster medizinischer Versorgung an der Unfallstelle wie auch die beiden leicht verletzten Mitfahrer ins Klinikum Traunstein gebracht. Unfall Pferd fällt auf Reiterhof auf 28-Jährige, die muss schwer verletzt in Spezialklinik Die Polizeiinspektion Laufen ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den jungen Fahrer. An dem BMW entstand ein Totalschaden.

Titelfoto: 7aktuell.media