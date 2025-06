19.06.2025 09:33 Audi rast gegen geparkten Lastwagen: Fahrer (†25) und Beifahrer (†17) tot

Auf der Straße Am Galgenfeld in Gelnhausen kam es in der Nacht zu Donnerstag zu einem tödlichen Unfall: Ein Audi-Fahrer und sein Beifahrer starben.

Von Florian Gürtler

Gelnhausen - Für einen 25-jährigen Audi-Fahrer und seinen 17 Jahre alten Beifahrer kam jede Hilfe zu spät: Im südosthessischen Gelnhausen kam es in der Nacht zu Donnerstag zu einem tragischen Unfall. Alles in Kürze Audi rast gegen geparkten Lastwagen in Gelnhausen.

Fahrer (25) und Beifahrer (17) sterben an Unfallstelle.

Unfall passierte auf Straße 'Am Galgenfeld' um 3 Uhr.

Polizei vermutet überhöhte Geschwindigkeit und rote Ampel Missachtung.

Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Mehr anzeigen Der Rettungsdienst konnte nichts mehr ausrichten: Ein Unfall in Gelnhausen endete in der Nacht zu Donnerstag tödlich. (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Roberto Pfeil/dpa Der verhängnisvolle Crash ereignete sich gegen 3 Uhr auf der Straße "Am Galgenfeld", wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Demnach war ein 25-Jähriger mit einem Audi und "mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit" auf der Straße in Richtung des Gelnhausener Hallenbads unterwegs. Als Beifahrer saß ein 17-Jähriger in dem Wagen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei soll der Audi-Fahrer an der Kreuzung zur "Freigerichter Straße" eine rote Ampel missachtet haben. Der Wagen schoss über die Kreuzung und krachte dann "frontal in die Seite eines geparkten Lastwagens", wie ein Sprecher erklärte. Unfall Audi überschlägt sich: Zwei schwer verletzte Männer bei Unfall Fahrer und Beifahrer wurden in dem zertrümmertes Audi eingeklemmt. Bei erlitten tödliche Verletzungen und starben noch an der Unfallstelle. "Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro", hieß es weiter. Die Ermittlungen zu dem tödlichen Unfall in Gelnhausen dauern an. Hierzu sucht die Polizei auch Zeugen, Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 060518270 entgegen.

