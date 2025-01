27.01.2025 12:06 3.404 Horror-Unfall in Düsseldorf: Dritte Person erliegt ihren schweren Verletzungen

Nach dem Horror-Crash in Düsseldorf am Samstag ist in der Nacht auf Montag eine dritte Person verstorben. Die Frau saß zum Unfallzeitpunkt im Auto.

Von Jonas Reihl

Düsseldorf - Die Düsseldorfer Polizei hat am Montag eine traurige Botschaft verkündet: Nach dem Horror-Crash nahe dem Nordfriedhof am Samstag ist auch die Beifahrerin (53) des Unfallwagens verstorben. Für den Fahrer (60) des BMW und die beiden Insassen (53, 53) kam jede Hilfe zu spät. © Patrick Schüller Die 53-jährige Niederländerin erlag in der Nacht auf Montag ihren lebensgefährlichen Verletzungen, teilt die Polizei mit. Zuvor waren bereits der Fahrer (60) des verunfallten BMW sowie ein weiterer Mitfahrer (53) gestorben. Zudem berichtet die Behörde, dass der 54-jährige Düsseldorfer, der während des Unfalls an einer Bushaltestelle gestanden hatte und von herumfliegenden Trümmerteilen getroffen worden war, nach wie vor um sein Leben kämpft. Eine Radfahrerin, die von dem BMW touchiert worden war, habe die Klinik hingegen wieder verlassen können. Unfall Nach Playoff-Spiel: Auto rast in Fans, Fahrer in Gewahrsam Wie es zu dem Crash kommen konnte, ist noch nicht gänzlich klar. Der Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls komplett deformiert. © Patrick Schüller Die Unfallstelle glich einer Schneise der Verwüstung: Etliche Trümmerteile waren auf der Fahrbahn verteilt. © Patrick Schüller BMW wurde von Ampelmasten und Schutzplanken zerfetzt Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der 60-jährige Niederländer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf dem Kennedydamm unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen wurde daraufhin gegen Ampelmasten und Schutzplanken geschleudert und von diesen regelrecht zerfetzt. Inzwischen werde aber auch vermutet, dass ein internistischer Notfall bei dem Fahrer Ursache für den Crash gewesen sein könnte, so die Behörde. Hinweise auf eine vorsätzliche Verursachung des Unfalls hätten sich hingegen bislang nicht ergeben. Die Auswertung der Spuren vor Ort sowie die Vernehmung von Zeuginnen und Zeugen zur genauen Feststellung des Unfallhergangs dauere jedoch noch an, so die Polizei abschließend.

Titelfoto: Bildmontage: Patrick Schüller (2)