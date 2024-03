Horror-Unfall: Motor wird aus Wagen gerissen, 20-Jähriger stirbt!

Bassum - Tragisch: Ein 20-jähriger Mann ist am späten Donnerstagabend bei einem schweren Unfall in Bassum im Landkreis Diepholz ( Niedersachsen ) ums Leben gekommen.

Das Auto des 20-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr als solches zu erkennen. © Jörn Hüneke

Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, ereignete sich der tödliche Crash gegen 23.30 Uhr auf der L340.

Nach ersten Erkenntnissen kam der junge Mann mit seinem Wagen nach einer Rechtskurve nach links von der Straße ab und kollidierte dort frontal mit einem Baum. Vermutlich war er zu schnell gewesen.

Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen und der Fahrer im Wrack eingeklemmt wurde.

Der 20-Jährige wurde von der alarmierten Feuerwehr aus dem Wagen befreit und an einen Notarzt übergeben - seine Verletzung waren aber so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.