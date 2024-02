09.02.2024 21:42 In Gegenverkehr geraten: Fahrer wird bei Unfall verletzt im Auto eingeklemmt

Bei einem frontalen Zusammenstoß am späten Freitagnachmittag auf der B270 in Landkreis Südwestpfalz wurde ein Mann schwer verletzt in seinem Auto eingeklemmt.

Von Marc Thomé

Landkreis Südwestpfalz - Bei einem Unfall im Landkreis Südwestpfalz (Rheinland-Pfalz) wurde am späten Nachmittag des heutigen Freitags ein Autofahrer schwer verletzt in seinem Wagen eingeklemmt. Eines der beiden Autos war aus noch nicht geklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. © Polizeidirektion Pirmasens Passiert ist der Crash laut einem Sprecher der Polizei auf der B270 bei Waldfischbach-Burgalben. Nach den ersten Ermittlungen kam demnach ein Auto aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Bei dem Crash wurde einer der beiden Fahrer in seinem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte den Mann schließlich aus dem Wagen herausschneiden. Unfall Schwerer Unfall im Erzgebirge: Seat landet auf dem Dach Der Mann wurde anschließend in eine Klinik gebracht. Die B270 musste für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls dauern indessen an.



Titelfoto: Polizeidirektion Pirmasens