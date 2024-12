Jugendlichen-Spritztour endet tödlich: 17-Jähriger stirbt in Ford-Wrack

Lauterbach - Tödliches Unglück in Mittelhessen ! Am gestrigen Sonntag kam dort ein Teenager infolge eines schweren Alleinunfalls ums Leben. Drei weitere junge Menschen wurden schwer verletzt.

Auch ein Rettungshubschrauber kam am Unfallort zum Einsatz. © Fuldamedia/Stefan Weber

Wie ein Polizeisprecher berichtet, ereignete sich der tödliche Crash auf der B275 zwischen Lauterbach und Herbstein (Vogelsbergkreis). Ein blauer Ford Focus war mit insgesamt vier Personen an Bord auf der Bundesstraße unterwegs.

Gegen 19 Uhr habe der 18-jährige Fahrer im Bereich einer Linkskurve in Höhe der Abzweigung zur K84 in Richtung Lauterbach dann aus bislang nicht gänzlich geklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren.

In der Folge kam der Ford von der Fahrbahn ab und krachte nahezu ungebremst in einen Baum. Dabei wurden alle Insassen - der volljährige Fahrer, eine 16-Jährige sowie zwei 17-Jährige - zunächst schwer verletzt.



Einer der 17-Jährigen kam per angefordertem Rettungshubschrauber in eine Klinik, wo der Teenager noch in der Nacht seinen Verletzungen erlag. Der betroffene Streckenabschnitt wurde im Rahmen der Bergungsarbeiten stundenlang in beide Richtungen gesperrt.