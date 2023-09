Jugendlicher (17) klaut Auto von Mutter seiner Freundin: Polizei leitet mehrere Verfahren ein

Der Wagen der 55-Jährigen knallte neben einem Garagentor auch gegen eine Betonwand. © Polizei Mettmann

Gegen 0.10 Uhr hatte die 55-jährige Besitzerin des Autos das Fehlen ihrer Autoschlüssel bemerkt und sofort die Suche nach diesen gestartet.

Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei fanden ihren Wagen dann wenige Minuten später stark verunfallt in der Straße "Am Roland" in Ratingen vor. Doch was war passiert?

Den Angaben zufolge soll der 17-Jährige zuvor die Schlüssel an sich genommen haben und anschließend mit hoher Geschwindigkeit gegen ein Garagentor geknallt sein, ehe er in der Mauer landete.

Bei dem Unfall wurde nicht nur er, sondern auch sein 16-jähriger Beifahrer verletzt. Während der Befragung durch die Polizei gab der junge Mann zu, nicht im Besitz eines Lappens zu sein.

Doch damit nicht genug! Ein vorläufiger Alkoholtest vor Ort ergab zudem, dass der Jugendliche mit knapp einem Promille unterwegs gewesen war.