Jugendlicher begeht fatalen Fehler und gerät mit E-Scooter unter Stadtbahn

Bonn - In Bonn sind am Freitagabend zwei Jugendliche auf einem E-Scooter von einer Straßenbahn erfasst worden. Einer von ihnen erlitt Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Nach rund einer Stunde konnte die betroffene Stadtbahn-Strecke in Bonn wieder freigegeben werden. © Marius Fuhrmann

Der Unfall ereignete sich gegen 19.20 Uhr am Bahnübergang Zipperstraße in Oberkassel. Eine SWB-Bahn der Linie 62 fuhr gerade in die Haltestelle Oberkassel-Mitte ein. Die Schranken waren geschlossen.

Nach Aussage von Feuerwehr-Einsatzleiter Marcel Fröhlen fuhren die beiden 15 und 16 Jahre alten Jungen auf dem E-Scooter, bückten sich unter den Schranken hindurch und wollten die Schienen überqueren.

Sie wurden von der Bahn erfasst. Einer der Jungen sei unter die Bahn geraten, konnte aber selbstständig hervorkriechen. Der andere sei gestreift worden. Der Roller habe sich unter der Bahn verkeilt.

Fröhlen sagte weiter, einer der Jungen sei als schwer verletzt eingestuft und ins Krankenhaus gebracht worden. Der andere Junge blieb unverletzt und wurde in die Obhut seiner Eltern übergeben.

"Von den Fahrgästen wurde keiner verletzt, unser Fahrer wurde betreut", sagte Maximilian Mühlens, Sprecher der Stadtwerke Bonn. Ein Ersatzverkehr sei eingerichtet worden. Nach rund einer Stunde war die Strecke wieder frei. "Insgesamt hatten alle großes Glück", sagte Mühlens.