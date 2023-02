Junge (7) bei Unfall schwer verletzt: Rettungshubschrauber im Einsatz

In Königshain-Wiederau wurde ein sieben Jahre alter Junge bei einem Unfall so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war ein sieben Jahre alter Junge am Dienstagnachmittag gegen 16.10 Uhr mit seinem Roller vor einem Grundstück auf der Hauptstraße in Königshain-Wiederau, Ortsteil Topfseifertsdorf unterwegs. Gleichzeitig befuhr eine VW-Fahrerin (30) die Hauptstraße in Richtung Neugepülzig.

"Unmittelbar vor der Grundstücksausfahrt fuhr die Autofahrerin an einem parkenden Auto vorbei. Es kam zur Kollision zwischen dem VW und dem hinter dem parkenden Auto auf die Fahrbahn fahrenden Kind", so eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz.

Der Junge wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Auch im Sehmataler Ortsteil Cranzahl wurde ein Junge (6) bei einem Unfall verletzt. Der sechsjährige rannte am Dienstag plötzlich auf die Karlsbader Straße/ S266, als ein Opel-Fahrer (69) in Richtung Neudorf unterwegs war.