Junge Frau prallt gegen Ampelmast: Zwei Kinder (1, 4) im Krankenhaus

Bergisch Gladbach - Bei einem Unfall in Bergisch Gladbach hat ein Kleinkind am Sonntag Verletzungen erlitten.

Der Wagen der 26-Jährigen wurde bei dem Crash stark demoliert. © Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Wie ein Sprecher der Polizei am Montag erklärte, war eine 26-Jährige am Vorabend gegen 18 Uhr samt zwei Kindern (1, 4) an Bord auf der Bensberger Straße Richtung Bergisch-Gladbach-Zentrum unterwegs, als sie im Bereich der Einmündung zur Berzeliusstraße nach links von der Fahrbahn abkam.

In der Folge prallte der Daimler der Frau gegen einen Ampelmast und blieb dort stark demoliert stehen, während Zeugen Polizei und Feuerwehr alarmierten.

Kurze Zeit später trafen zwei Rettungswagen und ein Notarzt am Unfallort ein, Polizisten sperrten die Einsatzstelle derweil ab.

"Durch die Wucht des Aufpralls wurde zumindest eines der zwei Kinder auf der Rücksitzbank [...] verletzt", schilderte der Sprecher. Beide Kinder kamen sicherheitshalber zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus. Die 26-Jährige blieb unverletzt.

Nach ersten Ermittlungen könnten Kreislaufprobleme der Frau zu dem Unfall geführt haben.

Der Sachschaden wurde auf insgesamt circa 15.000 Euro geschätzt. Der nicht mehr fahrbereite Daimler wurde abgeschleppt.