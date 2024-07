Junge Männer liefern sich Autorennen: 20-Jähriger verliert Kontrolle und kracht in Bus!

Mettmann - Am gestrigen Montagabend ist es in Mettmann zu einem schweren Unfall gekommen. Auslöser der Kollision war ein illegales Autorennen.

Ein 20 Jahre junger Mann wurde bei einem Unfall schwer verletzt. © Polizei Mettmann

Nach Angaben der Polizei rasten ein 20-jähriger Deutscher in einem roten Ford Fiesta und ein gleichaltriger Deutsch-Türke in einem grauen VW Golf über die Homburger Straße in Richtung Ratingen-Homburg.

Wie eine Zeugin den Beamten mitteilte, sah es so aus, als würden sich die beiden jungen Männer ein Autorennen liefern.

Auf Höhe der Hausnummer 23 verlor der junge Mann im Ford in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto, kam von der Straße ab und kollidierte mit einem Bus, der gerade an der Haltestelle Metzkesberg stand.

Bei der heftigen Kollision wurde der Ford-Fahrer schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wo er intensivmedizinisch betreut werden muss.

Glücklicherweise wurden bei dem Crash keine Personen im Bus verletzt. Auch der mutmaßliche Mitstreiter, der Golf-Fahrer, blieb unverletzt.