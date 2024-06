04.06.2024 17:31 Junger Gerüstbauer stürzt zwölf Meter in die Tiefe: Polizei ermittelt

Schock auf einer Baustelle in Unterfranken! Am Montag stürzte ein junger Mann in Würzburg etwa zwölf Meter in die Tiefe und verletzte sich schwer.

Von Maximilian Hölzel

Würzburg - Schock auf einer Baustelle in Unterfranken! Am Montag stürzte ein junger Mann in Würzburg etwa zwölf Meter in die Tiefe und verletzte sich schwer. Am gestrigen Montagmorgen kam es im unterfränkischen Würzburg zu einem schweren Arbeitsunfall. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der dramatische Vorfall gegen 9.30 Uhr auf einer Baustelle in der Ursulinengasse.

Demnach rutschte dort ein 20-jähriger Gerüstbauer bei Abbauarbeiten aus bislang noch ungeklärter Ursache vom Dach eines Gebäudes. Anschließend stürzte er circa zwölf Meter in die Tiefe und erlitt bei dem heftigen Aufprall schwere, aber glücklicherweise keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Infolge seines Sturzes musste er von einem Notarzt untersucht und daraufhin vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Weitere Ermittlungen zu dem Baustellenunfall hat die Polizei mittlerweile aufgenommen. Es soll unter anderem geklärt werden, ob die Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden.

