05.03.2023 12:08 Motorradfahrer rast über rote Ampel und kracht in Opel: Mann (29) schwer verletzt

An der Ecke Mannheimer Straße/Daennerplatz in Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz kam es am gestrigen Samstag zu einem verhängnisvollen Motorrad-Unfall.

Von Florian Gürtler

Kaiserslautern - Offenbar ungebremst rammte ein Motorrad einen Opel - bei dem verhängnisvollen Unfall in Kaiserslautern wurde am gestrigen Samstag ein 29-jähriger Biker schwer verletzt, der Einsatz eines Rettungshubschraubers war notwendig. Der Zusammenstoß in Kaiserslautern muss mit großer Wucht erfolgt sein - wie dieses Foto der Polizei zeigt, wurde das Motorrad regelrecht in Stücke gerissen. © Polizeipräsidium Westpfalz Der Crash ereignete sich gegen 16.55 Uhr an der Ecke Mannheimer Straße/Daennerplatz, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz am heutigen Sonntag mitteilte. Demnach wollte ein 80 Jahre alter Mann mit einem Opel "bei Grün zeigender Ampel nach links in Richtung Mannheimer Straße einbiegen", wie ein Sprecher erklärte. Zeitgleich näherte sich ein 29-jähriger Mann mit einem Motorrad auf der Mannheimer Straße. Der junge Biker "missachtete die für ihn geltende Rot zeigende Ampel und es kam zum Zusammenstoß", fuhr der Polizeisprecher fort. Unfall Frau nach Zusammenprall mit Baum schwer verletzt Das Motorrad muss mit sehr hoher Geschwindigkeit in den Opel gekracht sein, ein Foto der Polizei vom Unfallort zeigt, dass die Maschine regelrecht zertrümmert wurde. Der 29-jährige Biker wurde durch die große Wucht des Aufpralls über den Opel und gegen eine Ampel geschleudert. Dabei wurde der junge Mann schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber wurde herbeigerufen, welcher den 29-Jährigen auf schnellstem Weg in ein Krankenhaus brachte. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 41.000 Euro. Die Ermittlungen zu dem Unfall in Kaiserslautern dauern an.

Titelfoto: Polizeipräsidium Westpfalz