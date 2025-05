Kleinbus kracht in vollbesetztes Auto: 14 Personen in Klinik - neun Kinder betroffen

Bei dem Unfall auf einer Kreuzung in der Ortschaft Kervenheim wurden am Donnerstag insgesamt 14 Menschen zum Teil schwer verletzt. © Feuerwehr Kevelaer

In dem Auto und dem Kleinbus saßen insgesamt neun Kinder und Jugendliche, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge stießen beide Fahrzeuge am Donnerstagvormittag an einer Kreuzung in der Ortschaft Kervenheim zusammen. Der Fahrer des voll besetzten Kleinbusses habe dort nach ersten Erkenntnissen das Stopp-Zeichen missachtet, so die Polizei.

Durch die Kollision sei das Auto zur Seite geschleudert worden, habe sich überschlagen und sei in einem Feld stehen geblieben.

Außer dem 47 Jahre alten Kleinbus-Fahrer seien auch alle fünf Autoinsassen schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Dabei handele es sich um den ebenfalls 47 Jahre alten Fahrer, eine 36-jährige Frau und drei Kinder im Alter von zehn bis 13 Jahren.