06.03.2025 15:25 Kind rennt plötzlich auf die Straße: Mazda erfasst Sechsjährigen

Bei einem Unfall in Leverkusen hate ein Sechsjähriger am Mittwoch eine Kopfverletzung erlitten. Das Kind kam in eine Klinik.

Von Laura Miemczyk

Leverkusen - In Leverkusen hat ein Autofahrer (74) ein sechsjähriges Kind erfasst. Der Junge kam nach dem Unfall in eine Klinik. Rettungskräfte brachten den Jungen (6) mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher Wie ein Polizeisprecher berichtete, war der Sechsjährige ersten Erkenntnissen zufolge am frühen Mittwochabend gegen 17.15 Uhr gemeinsam mit seiner Mutter (29) auf dem Gehweg der Alkenrather Straße im Stadtteil Alkenrath unterwegs. Wie Zeugen später gegenüber den Beamten berichteten, sei das Kind dann plötzlich zwischen den an einer Ampel wartenden Autos auf die Straße gelaufen, wo es von dem 74-jährigen Mazda-Fahrer erfasst wurde. Der Junge erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen am Kopf und wurde von Rettungskräften in Begleitung seiner Mutter in eine Klinik gebracht.

