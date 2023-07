Kinder spielen nichtsahnend in Innenhof, dann geschieht ein Unglück

Aidenbach - Ein neunjähriger Junge brach in Niederbayern auf einem Flachdach durch eine Lichtkuppel und wurde schwer verletzt.

Mit einem Hubschrauber wurde das verletzte Kind schnellstmöglich in eine Fachklinik gebracht. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam es am Montagabend gegen 20 Uhr zum Unglück im Innenhof eines Gebäudes am Marktplatz von Aidenbach im Landkreis Passau.

Ersten Ermittlungen zufolge hatten mehrere Kinder im Innenhof des Gebäudekomplexes gespielt. Währenddessen wollte der Neunjährige wohl einen Ball von einem Flachdach holen.

Dabei trat er auf die Lichtkuppel aus Plexiglas, die unter ihm zusammenbrach. Das Kind stürzte rund vier Meter in die Tiefe eines leerstehenden Geschäftsraumes.

Zeugen des Unfalls verständigten sofort die Polizei und den Rettungsdienst. Der schwer verletzte Junge kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik.

Die Polizei sicherte Spuren vor Ort und vernahm Zeugen, um den genauen Hergang des Geschehens zu rekonstruieren.