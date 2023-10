Kleinbus verursacht Unfall mit Biker: Fahrer fährt einfach weiter

Speyer - Nach einem Unfall am Abend des heutigen Donnerstags auf der B9 nahe Speyer ( Rheinland-Pfalz ) mit einem schwer verletzten Motorradfahrer sucht die Polizei wegen Unfallflucht den Fahrer eines roten Kleinbusses.

Nach der medizinischen Erstversorgung musste der Motorradfahrer vom Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Da der Hubschrauber auf der Fahrbahn landen musste, wurde die B9 in Fahrtrichtung Germersheim für etwa 30 Minuten voll gesperrt.

Zeugen, die nun Hinweise zu dem roten Kleinbus machen können oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Ruchheim unter der Telefonnummer 06237/9330 oder per E-Mail an pastruchheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.