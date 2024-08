Kleinflugzeug stürzt auf Feld: Frau stirbt in den Trümmern!

Nettersheim - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Nettersheim ( Kreis Euskirchen ) ist am Freitag eine Frau ums Leben gekommen.

Die Polizei hat den geschilderten Ablauf inzwischen in einer eigens veröffentlichten Mitteilung bestätigt.

Laut ihrer Aussage soll die Propellermaschine im dichten Eifel-Nebel gegen ein Windrad geflogen sein. Nach der Kollision stürzte das Flugzeug mit den beiden Passagieren an Bord dann auf ein Feld.

Rettungskräfte brachten sie zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus, wie eine Sprecherin der Kreispolizeibehörde Euskirchen mitteilte.

An Bord der Maschine befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls noch eine weitere Person. Sie wurde bei dem Crash schwerst verletzt.

Die weiteren Ermittlungen der genauen Unfallursache werden durch die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) übernommen.

Wie hoch der entstandene Sachschaden an dem Fluggerät und möglicherweise auch an der Flurfläche sowie an dem Windrad ist, kann aktuell noch nicht näher beziffert werden.

