Kleinkind rollt mit Kinderwagen in Rheinzufluss: Eltern springen hinterher!

In Kleve am Niederrhein ist am Freitagabend ein Kinderwagen samt Kleinkind in den Spoykanal gefallen.

Von Frederick Rook

Kleve - In Kleve am Niederrhein ist am Freitagabend ein Kinderwagen samt Kleinkind in den Spoykanal gefallen! Alles in Kürze Kleinkind rollt mit Kinderwagen in Rheinzufluss.

Eltern springen hinterher und retten Kind.

Unfall passiert am Spoykanal in Kleve.

Kind und Eltern bleiben unverletzt.

Notarzt untersucht das Kind. Mehr anzeigen Völlig durchnässt steht der Kinderwagen nach seiner Bergung auf dem Bürgersteig. © Guido Schulmann/dpa Wie die örtliche Polizeibehörde tags darauf mitteilte, hielten sich die Eltern gemeinsam mit ihrer 17 Monate alten Tochter gegen 20 Uhr zunächst am Ufer des Rheinzuflusses in der Innenstadt auf. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen setzte sich das Gefährt auf dem abschüssigen Gelände in einem unbeobachteten Moment plötzlich in Bewegung und stürzte samt der kleinen Erdenbürgerin an Bord ins Wasser. "Die Eltern sprangen sofort hinterher und konnten das Kind aus dem Wasser retten", berichtete die Polizei und gab anschließend auch gleich noch Entwarnung. Unfall Lkw kippt um: Fahrer wohl zu schnell unterwegs Bereits beim Eintreffen der Rettungskräfte hätten sich alle Beteiligten bereits wieder an Land befunden. Ein Notarzt untersuchte das Kind und konnte glücklicherweise keinerlei Verletzungen feststellen. Auch die vom Scheitel bis zur Sohle durchnässten Eltern kamen mit dem Schrecken davon. Der Spoykanal verbindet Gewässer, die durch die Stadt Kleve fließen, mit dem Rhein.

Titelfoto: Guido Schulmann/dpa