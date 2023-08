28.08.2023 19:29 1.013 Kleinlaster rauscht nach Unfall auf S148 in Maisfeld!

Am Montagnachmittag kam es auf der S148 in Ebersbach-Neugersdorf zu einem Unfall, bei dem ein Kleinlaster in ein Maisfeld rauschte.

Von Malte Kurtz

Ebersbach-Neugersdorf - Am Montagnachmittag kam es auf der S148 in Ebersbach-Neugersdorf zu einem Verkehrsunfall. An einer Kreuzung an der S148 krachten am Montag ein Skoda und ein Kleinlaster zusammen. © Philipp Grohmann/LausitzNews Gegen 16.20 Uhr krachten an der Kreuzung Rumburger Straße ein Kleintransporter mit einem Skoda zusammen, erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Montagabend. Bildern von der Unfallstelle zufolge landete der Kleinlaster im Anschluss an die Kollision in einem Maisfeld am Rande der Straße. Der Skoda kam stark zerbeult auf der Straße zum Stillstand. Unfall Auto kracht gegen Hauswand: 24-Jährige wird eingeklemmt und schwer verletzt Angaben über verletzte Personen, Unfallhergang oder Sachschaden lagen derweil noch nicht vor. An der Unfallstelle wurde die Straße derweil halbseitig gesperrt. Der beladene Kleinlaster landete im Maisfeld abseits der Straße. © Philipp Grohmann/LausitzNews Der Skoda wurde stark beschädigt. © Philipp Grohmann/LausitzNews Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Bildmontage: Philipp Grohmann/LausitzNews