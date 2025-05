Kleinwagen und BMW krachen zusammen, Fiat überschlägt sich: Mehrere Verletzte

Remscheid - Bei einem Unfall in Remscheid bei Düsseldorf zwischen zwei Fahrzeugen sind mehrere Menschen verletzt worden. Feuerwehr und Polizei waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz.

Die beiden Wagen waren in der Nacht zu Samstag auf der Klausener Straße in Remscheid zusammengekracht. © Florian Schmidt

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers war die Leitstelle in der Nacht zu Samstag gegen 0.30 Uhr über den Crash an der Klausener Straße in Remscheid-Lüttringhausen informiert worden, woraufhin die Kameraden umgehend mit mehreren Fahrzeugen zum Einsatzort eilten.

Demnach waren zuvor aus bislang unklarer Ursache ein BMW und ein zum Ellenator umgebauter Fiat zusammengekracht, wobei der dreirädrige Kleinwagen sich überschlug und auf der Seite liegen blieb.

Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten die insgesamt fünf Insassen beide Wagen bereits verlassen und wurden umgehend von einem Notarzt untersucht. Anschließend kamen alle Beteiligten per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Zur Schwere der Verletzungen machten die Kameraden zunächst keine Angaben.