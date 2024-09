Kran-Unglück an Talsperre: Ermittler nehmen Unfallstelle unter die Lupe

Bad Lobenstein - Einen Tag nach einem Kranunfall mit einem Toten an der Thüringer Bleilochtalsperre will unter anderem die Kriminalpolizei den Unfallort näher betrachten.

Die Unglücksstelle soll nun genauer unter die Lupe genommen werden. © Bodo Schackow/dpa

Neben einem Toten und einem Schwerverletzten seien bei dem Unglück mutmaßlich auch drei Menschen leicht verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Am Mittwochmittag war dort ein Baukran aus unbekannter Ursache auf einer Brücke umgestürzt, die über die Talsperre führt. Dort befindet sich derzeit eine Baustelle, die sich durch den Kraneinsturz in ein Trümmerfeld verwandelte. Die Unglücksstelle liegt in Saaldorf, einem Ortsteil des Städtchens Bad Lobenstein im Saale-Orla-Kreis.

Am Abend nach dem Unfall war die Identität des Toten den Angaben nach weiterhin noch nicht geklärt. Die Leiche sei am Mittwochnachmittag geborgen worden, erklärte die Polizeisprecherin.