Kreuzungs-Crash bei Freiberg: Drei Personen verletzt

Freiberg - Schwerer Unfall am Sonntagabend bei Freiberg !

An beiden Autos entstand großer Sachschaden. © Marcel Schlenkrich

Gegen 18.30 Uhr war ein 23-jähriger Ford-Fahrer auf der Straße Am Häusersteig unterwegs und wollte an der Kreuzung zur B101 nach links in Richtung Freiberg abbiegen.

Offenbar übersah er dabei den von links kommenden 36-jährigen Mitsubishi-Fahrer und die Autos kollidierten.

Der Ford krachte dabei in die Beifahrerseite des Mitsubishi, der anschließend links gegen die Leitplanke fuhr.

Beide Fahrer sowie die Beifahrerin im Ford mussten aufgrund von schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Informationen über den entstandenen Sachschaden liegen noch nicht vor.