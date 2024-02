Kreuzungs-Crash: Unfall mit drei Autos in Nordsachsen

Jesewitz - Kreuzungs-Crash im Landkreis Nordsachsen : Am Montag hat es einen Unfall mit drei Autos gegeben.

Ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei Leipzig konnte den Unfall auf der B87 in Jesewitz am Abend auf TAG24-Nachfrage bestätigen. Weitere Details lagen noch nicht vor.

Wie es in den Verkehrswarnmeldungen der Polizei Sachsen heißt, musste der betroffene Teil der Bundesstraße im Ortsteil Bötzen auf Höhe An der Hufe in beide Richtungen gesperrt werden.