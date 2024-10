14.10.2024 09:44 Kreuzungscrash in Heidelberg: Eine Person verstirbt, drei weitere verletzt

An einer Kreuzung in Heidelberg krachte es am späten Sonntagabend gewaltig. Für eine Beifahrerin endete der Unfall tödlich.

Von Johanna Baumann

Heidelberg - An einer Kreuzung in Heidelberg krachte es am späten Sonntagabend gewaltig. Die Einsatzkräfte sperrten die Fahrbahn für mehrere Stunden ab. © Priebe/pr-video Gegen 22 Uhr kollidierte ein Mitsubishi mit einem entgegenkommenden Volvo auf der Karlsruher Straße. Beide Fahrzeuge waren mit jeweils zwei Personen besetzt. Der Beifahrer im Mitsubishi wurde schwerst verletzt und verstarb noch am Unfallort. Alle weiteren Insassen kamen in ein Krankenhaus. Die Schwere der Verletzung ist laut Polizei nicht bekannt. Ein Wagen kam auf den Gleisen zum Stehen. © Priebe/pr-video Der entstandene Sachschaden sowie die genauen Hintergründe des Unfalls sind unklar. Ein Sachverständiger soll die Ermittlungen des Verkehrsdienstes Heidelberg unterstützen.

Titelfoto: Priebe/pr-video