16.01.2024 10:11 Laster rutscht von der Autobahn und gerät in Brand

Die A27 in Bremerhaven ist nach einem Glätteunfall am Dienstagmorgen in Richtung Bremen voll gesperrt.

Von Oliver Wunder

Bremerhaven - Die A27 in Bremerhaven ist nach einem Glätteunfall am Dienstagmorgen voll gesperrt. Der Lastwagen fing nach dem Unfall Feuer. © Polizeiinspektion Cuxhaven Wie die Polizei mitteilte, geschah das Unglück gegen 6.30 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Bremerhaven-Mitte in Fahrtrichtung Bremen. Ein Lastwagen geriet auf dem Beschleunigungsstreifen ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Laut Mitteilung der Feuerwehr war ein Ausweichmanöver daran Schuld. Der Brummi rutschte und kam quer zur Fahrbahn am rechten Seitenrand in einem Graben zum Stehen. Zudem geriet der Laster aus unbekannten Gründen in Brand. Flammen schlugen aus der Fahrerkabine. Unfall Zwei Lastwagen krachen frontal zusammen: Lkw-Fahrer (63) schwer verletzt! Der Fahrer konnte sich aus eigener Kraft daraus befreien und bekämpfte den Brand mit einem Feuerlöscher. Die Feuerwehr konnte die Flammen schließlich in einem aufwendigen Einsatz löschen. Die A27 ist seit dem Unfall zwischen Mitte und Geestemünde in Richtung Bremen voll gesperrt. Das Lastwagen-Wrack muss noch geborgen werden. Wegen der starken Rauchentwicklung während der Löscharbeiten war die Gegenrichtung ebenfalls kurzfristig gesperrt. Sie ist inzwischen wieder freigegeben. Stau nach Unfall auf A27 in Bremerhaven Aus der Fahrerkabine des Lastwagens schlugen Flammen. © Feuerwehr Bremerhaven Durch die Sperrungen kam und kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Es bildete sich Stau in beide Fahrtrichtungen. Der Lastwagenfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Vermutlich waren die Witterungsverhältnisse Grund für den Unfall. Wegen anhaltender Schneefälle sowie Graupel sind die Straßen in der Region glatt. Laut Polizei gab es bereits weitere kleinere Unfälle. Erstmeldung: 8.35 Uhr. Zuletzt aktualisiert: 10.11 Uhr.

Titelfoto: Feuerwehr Bremerhaven