Laster schlittert in Bus: Fünf Kinder haben großes Glück

Gschwend - Bei einem Unfall zwischen einem Laster und einem Bus am Donnerstagmorgen in Gschwend (Ostalbkreis) hatten fünf Schüler einen großen Schutzengel.

Nach dem Unfall ist der Bus nicht mehr fahrbereit. Die Straße bleibt vorerst gesperrt. © Kamera24

Auf der L1080 zwischen Frickenhofen und Rotenhar geriet gegen 6.45 Uhr ein 29-jähriger Lastwagenfahrer bei winterlichen Verhältnissen ins Schleudern, teilt die Polizei mit. Der Auflieger prallte in einen entgegenkommenden Bus.

Der 70-jährige Busfahrer wurde leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Fünf Kinder, die im Bus mitfuhren, blieben unverletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst und einem Notarzt untersucht.