Nach Unfall: Autofahrer bringt verletzte Seniorin zum Arzt und flüchtet

Ludwigsburg - Ein Unfall in Ludwigsburg hat am Mittwochmorgen zu einer intensiven Zeugensuche der Polizei geführt.

Die Seniorin musste in ein Krankenhaus gefahren werden. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Laut Polizei war eine 79-jährige Frau gegen 8 Uhr auf einem Gehweg der Kurfürstenstraße unterwegs, als sie offenbar von einem rangierenden Fahrzeug übersehen wurde.

Die Seniorin kam durch den Zusammenstoß zu Fall und zog sich dabei nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen zu.

Nach dem Vorfall nahm der Fahrer die verletzte Frau in seinem Wagen mit und brachte sie zu einer nahegelegenen Arztpraxis.

Dort hinterließ er der 79-Jährigen einen Zettel mit einer Mobilfunknummer. Noch bevor die verständigten Polizeibeamten eintrafen, hatte der Unfallverursacher die Arztpraxis verlassen.

Die Seniorin wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Das Polizeirevier Ludwigsburg ermittelt nun zum genauen Unfallhergang und zur Identität des Fahrers.