Lastwagen auf Umweg bringt Wahrzeichen zum Einsturz

Der Laster riss den Bogen mit sich und beschädigte dadurch auch ein Auto und eine Straßenlaterne. © viforga

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, schätzte der 50 Jahre alte Fahrer wohl den Seitenabstand falsch ein. Er stieß am Morgen ungebremst gegen den Torbogen von Gnadenberg in der Gemeinde Berg (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz).

Zentnerschwere Gesteinsbrocken hätten sowohl den Sattelschlepper wie auch ein geparktes Fahrzeug und einen Lichtmasten beschädigt.

Verletzt worden sei niemand, hieß es. Der Schaden sei enorm, jedoch aufgrund des ideellen Wertes des Torbogens schwer zu beziffern, sagte ein Sprecher.

"Der Torbogen wurde 1931 vom Großvater unserer Dorfältesten errichtet. Sein Verlust ist ein schwerer Schlag für das Dorf", erklärte eine Anwohnerin gegenüber der Agentur Viforga. Ob der Schaden am historischen Bogen irreparabel ist, bleibt abzuwarten.