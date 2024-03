Audi kracht in Skoda: Mutter mit zwei Kindern eingeklemmt, Hubschrauber im Einsatz

Lautertal - Im mittelhessischen Lautertal (Vogelsbergkreis) sind bei einem Unfall am heutigen Karfreitag vier Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Eines musste mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Da sich die Türen am Skoda nicht mehr öffnen ließen, musste die Feuerwehr laut dem Sprecher die Frau und die beiden Kinder aus dem Wagen herausschneiden.

Der Audi erwischte den Skoda dabei frontal auf der linken Seite, woraufhin der Skoda in den Straßengraben geschleudert wurde. Der Audi blieb auf der Straße stehen.

An einer dort gelegenen Kreuzung kam es dann aus noch nicht geklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Audi eines 68 Jahre alten Fahrers.

Passiert ist der Crash laut einem Sprecher der Feuerwehr gegen 14 Uhr am Rande der Ortschaft Eichenrod.

Neben dem schwer verletzten Kind brachte der Rettungsdienst auch die anderen drei am Unfall beteiligten Personen in Krankenhäuser in der Nähe.

Auf etwa 30.000 Euro wird der entstandene Schaden geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Tathergang übernommen, zu denen auch ein Gutachter hinzugezogen wurde.