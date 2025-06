29.06.2025 15:19 Linienbus braust durch Hecke: Drei Menschen verletzt

In Winnenden ist am Sonnabend eine Busfahrerin mit ihrem Linienbus auf dem Weg in einen Kreisverkehr verunglückt.

Von Martin Gaitzsch

Winnenden - Bus-Unfall im Rems-Murr-Kreis. Am Samstagabend ist ein Linienbus in einem Kreisverkehr in Winnenden verunglückt. Alles in Kürze Linienbus verunglückt in Winnenden

Fahrerin verliert Kontrolle im Kreisverkehr

Drei Fahrgäste mit leichten Verletzungen

Sachschaden von 15.000 Euro entstanden

Feuerwehr eilt mit acht Fahrzeugen zum Unfallort Mehr anzeigen Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro. © 7aktuell.de | Kevin Lermer Laut Polizei war die Fahrerin (65) gegen 18.15 Uhr mit dem Fahrzeug im Kreisel der Max-Eyth-Straße zur Friedrich-List-Straße unterwegs. Aus bisher unbekannten Gründen verlor sie die Kontrolle über den Bus und fuhr geradeaus über den Parkplatz eines Schuhladens hinweg. Auf seinem Irrweg kollidierte der Linienbus mit einem Fahnenmast und fuhr durch eine Hecke. Unfall Frontalcrash mit Schwerverletzten: Senior muss aus Wagen geschnitten werden Unfall Auto kommt von Straße ab und fängt Feuer: Fahrer verbrennt in Wrack Laut Polizei Aalen entstand rund 15.000 Euro Sachschaden. Drei von neun Fahrgästen im Bus - zwei 21-Jährige und ein 22-Jähriger - trugen leichte Verletzungen davon. Acht Fahrzeuge der Feuerwehr eilten zum Unfallort, weil Betriebsstoffe an dem Bus ausliefen.

Titelfoto: 7aktuell.de | Kevin Lermer