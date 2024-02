Linienbus kracht gegen Hauswand: Mehr als ein Dutzend Verletzte

Aachen - Bei einem Unfall in Aachen haben am Wochenende mehrere Menschen Verletzungen erlitten. Es entstand ein erheblicher Sachschaden.

Der Linienbus wurde bei dem Unfall massiv beschädigt. © Polizei Aachen

Wie ein Sprecher der Polizei am Montag berichtete, war der Linienbus am frühen Sonntagabend gegen 17.50 Uhr auf der Hüttenstraße unterwegs, als der Fahrer aus bislang unklarer Ursache am Kreisverkehr Hüttenstraße/Philipsstraße plötzlich von der Fahrbahn abkam.

Mitsamt zahlreichen Fahrgästen an Bord überfuhr der Bus in der Folge einen Grünstreifen, prallte im Anschluss erst gegen eine Bushaltestelle und schließlich gegen die Wand eines Gebäudes, die bei dem Crash erheblich beschädigt wurde.

"Nach ersten Erkenntnissen wurden durch den Unfall im Bus insgesamt zwölf Fahrgäste sowie der Busfahrer verletzt", schilderte der Sprecher.

Sieben Personen konnten nach einer medizinischen Behandlung vor Ort entlassen werden. Der Busfahrer und fünf weitere Fahrgäste mussten jedoch zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

"Die Unfallursache ist derzeit unklar", hieß es weiter. Die Beamten haben diesbezüglich Ermittlungen eingeleitet.