Linienbus-Vollbremsung! Mehrere Fahrgäste, darunter mindestens ein Kind, verletzt

Ein Unfall mit Beteiligung eines Linienbusses sorgte für einen größeren Einsatz im Kreis Reutlingen. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Der Unfall ereignete sich am gestrigen Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr in der Wengenstraße, als ein 65-jähriger Busfahrer mit insgesamt 13 Fahrgästen an Bord in Richtung Ortsmitte unterwegs war.

Laut Polizeiangaben driftete er mit dem Bus offenbar zu weit auf die linke Seite ab, sodass das Gefährt trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung mit einer Seite gegen die linke Fahrzeugfront des Smarts eines 35-Jährigen prallte, der von der Schubertstraße aus nach rechts in die Wengenstraße eingebogen war.

Im Zuge der abrupten Temporeduzierung zogen sich sechs Fahrgäste im Alter zwischen acht und 82 Jahren leichte Verletzungen zu.

Auch der Smart-Fahrer trug ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen davon. Der Rettungsdienst war mit insgesamt vier Rettungswagen und drei Notärzten vor Ort und betreute die Verletzten, die teilweise zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurden.