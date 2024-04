Linienbus verunglückt an Eisdiele: Mehrere Menschen verletzt

Groß Reken - Beim Unfall eines Linienbusses bei einer Eisdiele im Münsterland sind am Samstag mehrere Menschen verletzt worden.

© Foto Bludau/dpa

Der Bus sei am Nachmittag in Groß Reken (Kreis Borken) in Nordrhein-Westfalen aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und durch den Außenbereich einer Eisdiele gefahren, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Zu den Verletzten zählten demnach Menschen, die sich im Bus sowie außerhalb des Fahrzeugs aufgehalten hätten.

Zur Anzahl der Verletzten und zur Schwere der Verletzungen machte die Sprecherin zunächst keine Angaben. Lebensgefahr bestehe aber nicht.

Der Bus prallte gegen ein Gebäude mit einem Baustellengerüst.