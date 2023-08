31.08.2023 11:15 Lkw-Fahrer baut Unfall und haut ab: Polizei sucht den "Compacioli fresh"-Truck

In Apolda verursachte ein Lkw-Fahrer am Mittwochnachmittag einen Unfall. Anstatt am Tatort zu bleiben, machte er sich danach aus dem Staub.

Von Christian Rüdiger

Apolda - In Apolda (Weimarer Land) verursachte ein Lkw-Fahrer am Mittwochnachmittag einen Unfall. Anstatt am Tatort zu bleiben, machte er sich danach aus dem Staub. Wie die Polizei mitteilte, rangierte der Mann mit seinem Sattelzug rückwärts in der Hermstedter Straße. Dabei übersah er jedoch eine Torumfriedung. Der Trucker bemerkte den Zusammenstoß, stieg aus, begutachtete den Schaden und setzte seine Fahrt verbotenerweise in unbekannte Richtung fort. Beschrieben wird der Lkw-Fahrer wie folgt: etwa 1,60 Meter groß

dunkle Haare

dunkelhäutige Hautfarbe Während des Unfalls soll er schwarze Kleidung getragen haben. Vom Alter her soll sich der Mann in den 40-ern befinden. Der Lkw war nach den bisherigen Angaben weiß, hatte ein polnisches Kennzeichen und der italienische Hänger war mit der Aufschrift: "Compacioli fresh" bedruckt. Hinweise zur Tat und dem Lkw sowie dessen Fahrer nimmt die Polizei Apolda unter 03644/5410 entgegen.

