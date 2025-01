15.01.2025 13:05 Lkw quert Gegenverkehr und rast in Mannheimer Gartenanlage: Fahrer verletzt

Von Johanna Baumann

Mannheim - Ein Laster ist am Mittwochmorgen von der B36 in Mannheim abgekommen und in eine Kleingartenanlage gerast. Der Laster kam in einer Gartenanlage zum Stehen. © René Priebe - PR Video Der Lkw-Fahrer war laut Polizei gegen 9.20 Uhr auf der Ludwigshafener Straße (B36) in Richtung SAP-Arena unterwegs. Dann kam er von der Straße ab, kreuzte den Gegenverkehr und krachte in eine angrenzende Schrebergartenanlage. Die Ursache für den Unfall ist bislang unklar. Eine Gartenhütte wurde vollständig zerstört. Laut aktuellem Stand befanden sich keine Menschen darin. Unfall Glatteis: Bus kracht gegen Torbogen, mehrere Insassen verletzt Der eingeklemmte Fahrer wurde von der Feuerwehr befreit und leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Laut aktuellem Stand befanden sich keine Menschen im Garten. © René Priebe - PR Video Da die Bergungsarbeiten des Lasters laufen, ist die Bundesstraße stadteinwärts weiterhin gesperrt. Die Ermittlungen zu den Unfallhintergründen dauern ebenfalls an.

Titelfoto: René Priebe - PR Video